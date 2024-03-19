Трамп не може сплатити заставу у справі про шахрайство: довелося просити про допомогу

Адвокати Трампа бідкаються, що знайти таку суму для внесення залогу нібито неможливо

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до низки американських фінансових організацій з проханням допомогти йому покрити заставу для апеляції у справі про фінансове шахрайство у штаті Нью-Йорк. На покриття застави потрібно 464 мільйони доларів США – 454 мільйони складає штраф з урахуванням процентів, 10 мільйонів потрібно для подання апеляції.

Про це пише американське видання Newsweek. Видання зазначає, що команда адвокатів Трампа 18 березня передала до суду заяву, у якій Трамп звернувся до низки поручителів за допомогою у внесенні усієї необхідної суми.

Окрім цього, адвокати Трампа поскаржилися, що заставу буцімто неможливо сплатити через "надмірну та нездійсненну суму". Сума застави – це сума штрафу, яку потрібно внести перед апеляцією та 10 млн доларів для оскарження рішення судді.

"Попри те, що ми вивчили ринок, нам не вдалося отримати заставу на суму рішення суду для відповідачів з тієї простої причини, що отримання апеляційної застави на суму 464 млн доларів США є практичною неможливістю за даних обставин", – сказано у заяві.

Серед компаній, до яких звернулися юристи Трампа – Zurich Insurance Group, яка вже потрапляла у скандал через конфлікт з експрезидентом. Колишній фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг свого часу звинуватив компанію в обмані, оскільки та відмовилася визнавати вірність оцінки вартості компанії Трампа. А прокурор у справі Трампа Летиція Джеймс пізніше підтвердила, що Вайссельберг за вказівкою Трампа навмисно завищував вартість компанії, щоб Трамп міг отримувати більші та вигідніші кредити.

Сам Трамп відкидає звинувачення та заявляє, що його активи та особистий капітал нібито справді дорожчі за оцінку, вказану у судових документах. Окрім того, Трамп завів улюблену пісню про "втручання у вибори", намагаючись звинуватити прокурорів у спробі завадити його передвиборчій кампанії 2024 року.

Єдина надія Трампа – що апеляційний суд дозволить йому внести меншу суму, тому що гроші він повинен передати до 25 березня. У лютому адвокати Трампа вже намагалися просити суд знизити заставу до 100 млн доларів, але їм відмовили – хоча тимчасово поновили право Трампа брати кредити у штаті Нью-Йорк та керувати компанією.

Як писав "Телеграф", Трампа присудили до величезного штрафу у справі про шахрайство з нерухомістю, де Трамп проходив обвинуваченим. Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон 16 лютого оголосив вирок, у якому Трампа зобов'язують виплатити 355 млн доларів США штрафу та забороняють йому та його дітям вести бізнес-діяльність у штаті.

Це вже не перший суд, програний Трампом. Нещодавно британський Високий суд відхилив позов Трампа до британської приватної розвідувальної фірми, яка зібрала докази його участі в "збочених" статевих актах і підкупі російських чиновників. Як відомо, у 2017 році в ЗМІ потрапило досьє із матеріалами про "пригоди" Трампа в Москві та Санкт-Петербурзі.

Варто зазначити, що справа щодо шахрайства – не єдина відкрита проти нього справа, оскільки він уже має на своєму рахунку справу про секретні документи та гроші для порнозірки.