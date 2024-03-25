Трампа від в’язниці може врятувати пост президента? Американський дипломат вказав на мотиви республіканця

Спроби Дональда Трампа отримати імунітет у кримінальних справах поки що не були успішними.

Дональд Трамп недавно заявив, що сумарно йому може загрожувати до 500 років ув’язнення. У зв’язку з цим обрання президентом США для республіканця – це потенційний шлях, щоб уникнути ув’язнення.

Про це кореспонденту "Телеграфу" розповів Стівен Пайфер — американський дипломат, надзвичайний і повноважний посол США в Україні в 1998-2000 роках.

"Я думаю, що [бажання знову стати президентом] — це частково його его, і дедалі частіше схиляюся до думки, що він бачить у цьому спосіб, можливо, уникнути потрапляння до в'язниці. Викликає занепокоєння те, що американський судовий процес просувається так повільно, і є люди, які вірять, якщо Трамп стане президентом, то Міністерство юстиції змусять закрити дві справи, порушені проти нього.

Трамп намагається стверджувати, що має імунітет від будь-чого. Я не думаю, що Верховний суд США підтвердить це, але розгляд питання займе час. Люди, які краще за мене знаються на американському судовому процесі, кажуть, що його адвокати намагаються загальмувати все. Трамп частково сподівається, що зможе виграти вибори, а потім просто скаже Міністерству юстиції: "Закрийте ці справи проти мене". І, звісно, якщо його знову переоберуть, він матиме імунітет", — коментує Пайфер.

Стівен Пайфер

Справи Мін’юсту проти Трампа

Влітку 2023 року спеціальний радник Міністерства юстиції США Джек Сміт висунув 45-му президенту звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в межах справи про спроби скасувати результати виборів 2020 року, які призвели до штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Тоді група прибічників Трампа увірвалася до будівлі Конгресу, намагаючись зірвати утвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Після штурму стало відомо про загибель п’яти людей, зокрема, офіцера поліції.

При цьому колишній глава держави вважає, що заслуговує на "абсолютний імунітет" у цій справі — про що й просить Верховний суд США.

"Президент не може функціонувати, а саме президентство не може зберегти свою життєво важливу незалежність, якщо президент зіткнеться з кримінальним переслідуванням за офіційні дії після того, як залишить посаду", — аргументують адвокати Трампа.

Захист Трампа стверджує, що справа стосується унікальних повноважень президента за Конституцією, які Верховний суд раніше підтверджував у різних контекстах, хоча і не в кримінальній справі.

Вони посилаються, серед іншого, на рішення суду 1982 року у справі "Ніксон проти Фіцджеральда", згідно з яким президенти не можуть поставати перед судом у цивільних справах за поведінку в межах "зовнішнього периметра" своїх повноважень.

При цьому у грудні 2023 року окружна суддя США Таня Чуткан відхилила прохання Трампа про недоторканність. Вона заявила, що офіс президента "не надає довічної перепустки на "вихід з в’язниці". Пізніше колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія так само постановила, що Трамп не має імунітету.

Перші слухання у Верховному суді заплановані на 25 квітня 2024 року. За даними ЗМІ, за негативного рішення, команда 45-го президента розглядає варіант передати справу про імунітет до судів нижчої інстанції для подальшого встановлення фактів. Це ще більше затягне будь-який судовий процес у кримінальній справі про штурм Капітолію – можливо, до виборів восени цього року.

Інша гучна справа проти республіканця стосується неналежного поводження із секретними документами. У червні 2023 року спецрадник Мін’юсту Сміт висунув Трампу звинувачення в 37 злочинах у зв'язку з вивезенням документів з Білого дому.

Звинувачення включають умисне збереження інформації, що стосується національної безпеки, перешкоджання правосуддю, приховування документів і неправдиві твердження. Трамп вивіз коробки з документами до свого маєтку, де вони зберігалися безладно. До того ж, Трамп відмовлявся повернути документи уряду, попри неодноразові запити.

Співробітники ФБР в ході обшуку маєтку мільярдера Мар-а-Лаго у Флориді, вилучили в сукупності 102 документи: 27 з них перебували в кабінеті, ще 75 — у коморі. На 17 із них стояв гриф "цілком таємно".

У лютому 2024 року команда юристів Трампа подала серію клопотань про закриття справи, стверджуючи, що це слід зробити на підставі президентської недоторканності; що призначення Джека Сміта спеціальним радником було незаконним; і що Сміт звинуватив Трампа за пунктами, які не повинні застосовувати до колишнього президента на основі нечіткого прецеденту в Конституції; і що Трамп мусив би мати можливість зберігати документи навіть по закінченні президентського строку.

Які шанси на перемогу?

Хоча офіційно Дональд Трамп ще не є кандидатом від Республіканської партії, беззаперечно сам він балотуватиметься на пост президента США. Остаточно республіканці мають висунути Трампа на національному з’їзді, який пройде з 15 по 18 липня у місті Мілуокі.

Як і 2020 року, його суперником стане Джо Байден – чинний очільник Білого дому. Це будуть перші вибори-реванш за майже 70 років американської історії. Згідно з останніми даними опитувань The Economist, Байден уперше випереджає Трампа на 1%. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцю 44%.

Та можливості повторного приходу Трампа до влади виключати не можна, каже "Телеграфу" дипломат Стівен Пайфер. І це матиме непередбачувані наслідки для світу.

"Я боюся, що цілком можливо, що пан Трамп може бути переобраний, — зазначає він. — Та все ж вважаю, що більш імовірно, що президента Байдена переоберуть. І я дуже сподіваюся, що це так. На мою думку, Трамп додасть деяких дуже негативних змін у політику Америки, як у внутрішню, так і у зовнішню. Ми бачили, що під час його першого строку Трамп, здавалося, мав прихильність до авторитарних лідерів, у тому числі Путіна… Я переймаюся, що [його президентство] не буде гарним розвитком для Сполучених Штатів або для Європи чи для України".

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" кандидатка психологічних наук Світлана Чуніхіна розповіла, чим продиктовані одіозні заяви Трампа, чому він симпатизує Путіну і які наслідки для нас може мати його нове президентство.

*Розмова з експослом США в Україні відбулася на полях Київського безпекового форуму, одним із інформаційних партнерів якого був сайт "Телеграф".