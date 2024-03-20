Молодий американський журналіст за півтори хвилини переконав трампіста, що Україні треба допомагати: відео

Прихильник експрезидента США погодився з висновками інтерв’юера

Американський журналіст із Чикаго (штат Іллінойс) Адам Моклер, який займається дебатами з прихильниками експрезидента Дональда Трампа, показав відео того, як він за хвилину зміг переконати одного з таких у питанні необхідності надання допомоги Україні.

Відповідним відео він поділився у своєму профілі в соцмережі X. Зокрема, 21-річний інтерв’юер розвіяв аргументи про те, що для США це невигідно і про те, що подібна допомога суперечить інтересам країни.

Як видно на відео, прихильник Трампа спочатку висловив думку про те, що США не повинні допомагати Україні, оскільки мають думати насамперед про власний добробут. На що Моклер відповів, що США відправляють в Україну не мішки з грошима, а свою стару військову техніку, а потім створюють нові робочі місця, щоб оновити і заповнити свої запаси.

Відповідаючи на запитання, чи є російський диктатор Володимир Путін загрозою для США, прихильник експрезидента відповів, що так не думає, оскільки той "лише намагається керувати своєю країною". У відповідь на це журналіст зазначив, що проблема не в тому, що Путін керує своєю країною, а в тому, що він вторгається до сусідніх країн і загрожує американським союзникам.

"Ми створюємо нові робочі місця, а в процесі цього захищаємо союзника, суверенну країну Україну, від Путіна", — сказав журналіст і зазначив, що таким чином США захищають свої інтереси.

При цьому Моклер також додав, що аргументи деяких трампістів його лякають, особливо якщо вони звучать як: "ми ставимо Америку на перше місце, коли дозволяємо Путіну робити все, що він хоче". Чоловік погодився з його висновком та зазначив, що той дуже мудрий як для свого віку.

Як повідомлялося раніше, речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який блокує розгляд питання виділення пакета допомоги Україні, заявив, що має намір спочатку пустити на розгляд оборонний бюджет країни. Тим самим доля пакета допомоги залишиться невизначеною щонайменше до кінця квітня.