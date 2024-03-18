"Я міг би сказати...": Трамп неочікувано висловився щодо Путіна та Навального

За словами Трампа, Навальний міг прожити ще років 40

Експрезидент США та один з кандидатів у наступних виборах Дональд Трамп припустив можливість того, що до смерті Олексія Навального, який раптово помер у російській в'язниці минулого місяця, причетний російський диктатор Володимир Путін. Так, відповідаючи на питання журналіста, політик зауважив, що президент Росії "ймовірно" причетний до смерті опозиціонера.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу Fox News. Зауваживши також, що Навальний був молодим, а отже міг "прожити ще років 40".

"Я не знаю, але, можливо… я маю на увазі можливо…я міг би сказати, ймовірно, я не знаю… Він молода людина, тож за статистикою він був би живий протягом тривалого часу… отже, сталося щось незвичайне", — сказав кандидат у президенти США від Республіканської партії.

Також за словами Трампа, якщо брати до уваги показники лімітів страхування, Навальний мав би прожити ще років 40.

"Я не можу нічого сказати напевне, але точно трапилося щось жахливе", — додав насамкінець Трамп.

Як ми писали раніше, Трамп неодноразово обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Київ сісти за стіл переговорів з Москвою. Така позиція змушує нервувати, зокрема, західних партнерів, які відверто побоюються другого терміну Трампа.

Разом з тим, під час інтерв'ю, Трамп сказав, що сподівається, що йому не доведеться вибирати між тим, щоб Путін "проковтнув" Україну, або відправкою зброї Україні.

"Я сподіваюся, що до цього не дійде", – сказав експрезидент, знову підкресливши, що війни "ніколи не було б" за його президентства.

Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" віцепрезидентка Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна пояснила зв’язок Путіна та Трампа. Психологиня розповіла, чому лідер Республіканської партії у США відвернеться від кремлівського диктатора

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Трамп може відвернутися від Путіна, але для Зеленського теж не дуже гарні новини: прогноз від політичного психолога