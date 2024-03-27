Ізраїль вдарив по помічниках терористів у Лівані: подробиці атак

На Близькому Сході неспокійно

Ізраїль завдав удару по місту Набатія на півдні Лівану, загинуло щонайменше семеро людей. Як відомо, терористи "Хезболли" обстрілюють Ізраїль із території Лівану.

Про удар по Набатії пише Reuters. Як повідомили два джерела в службах безпеки, ймовірно, ціллю удару був центр надзвичайної допомоги Ісламської групи (терористичне угруповання) в селі Хеббарія на півдні Лівану.

У вівторок, 26 березня, внаслідок авіаударів Ізраїлю поблизу двох міст на північному сході Лівану було вбито трьох бойовиків "Хезболли". Ізраїльська сторона підтвердила ці атаки.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, а ще 240 людей було взято у заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Газа. ХАМАС підтримали терористи угруповання "Хезболли", які завдають ударів по Ізраїлю з північного боку.

Як повідомляв "Телеграф", після ухвалення ООН резолюції про припинення вогню в Секторі Гази, ХАМАС відповів посередникам, що залишиться при своїй початковій позиції. Також терористи вимагають повного припинення вогню та виведення військ від армії Ізраїлю.