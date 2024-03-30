Загроза війни зростає: Японія укріплює віддалені острови

У Японії побоюються, що віддалені острови випадково зачепить у разі повномасштабної війни у регіоні

Японія готується до можливого вторгнення Китаю на Тайвань і планує збудувати спеціалізовані притулки для жителів островів, близьких до потенційної зони бойових дій. Крім того, там буде розгорнуто додаткові батареї ППО.

Як повідомляє місцеве видання The Asahi Shimbun, йдеться про ряд островів Нансей, які простягаються на південний захід від одного з головних японських островів Кюсю.

Зазначається також, що не всі муніципалітети схвалюють таке рішення, оскільки на їхнє переконання проведення підготовки наражає мешканців на більший ризик того, що Китай розцінить це як агресивні дії та здійснить напади, якщо справді почне вторгнення на Тайвань.

Через це мер міста Йонагуні, що знаходиться на однойменному острові всього за 110 кілометрів від Тайваню, навіть попросив уряд розвіяти стурбованість місцевих жителів щодо розміщення там баз сил оборони.

Варто зазначити, що у директивах уряду йдеться про створення мережі притулків у муніципалітетах Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі та Тарама. Всі вони знаходяться на віддалених островах і евакуація звідти населення можлива лише повітрям або морем, які можуть бути заблоковані у разі великої війни в регіоні.

Наголошується, що притулки повинні мати стіни завтовшки не менше 30 сантиметрів та повинні мати запаси продовольства для мешканців на два тижні. При тому їх будуватимуть з розрахунком на те, що люди матимуть не менше 2 квадратних метрів простору.

У мирний час притулки можуть бути використані для проведення різних зборів.

Острови Нансей простягаються від Тайваню на півдні та до острова Кюсю на півночі

Як повідомлялося раніше, Китай збудував макет ключового району столиці Тайваню, де розташовані президентський офіс та інші урядові будівлі. Копію Тайбея створили у пустелі на військовому полігоні, що може свідчити про те, що Пекін готується до вторгнення.