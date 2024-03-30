Угроза войны растет: Япония укрепляет отдаленные острова

В Японии опасаются, что отдаленные острова случайно заденет в случае полномасштабной войны в регионе

Япония готовится к возможному вторжению Китая на Тайвань и планирует построить специализированные убежища для жителей островов, близких к потенциальной зоне боевых действий. Кроме того, там будут развернуты дополнительные батареи ПВО.

Как сообщает местное издание The Asahi Shimbun, речь идет о цепи островов Нансей, которые простираются на юго-запад от одного из главных японских островов Кюсю.

Отмечается также, что не все муниципалитеты одобряют такое решение, поскольку по их убеждению проведение подготовки подвергает жителей большему риску того, что Китай расценит это как агрессивные действия и осуществит нападения, если действительно начнет вторжение на Тайвань.

Из-за этого мэр города Йонагуни, который находится на одноименном острове всего в 110 километрах от Тайваня, даже попросил правительство развеять обеспокоенность местных жителей относительно размещения там баз сил обороны.

Стоит отметить, что в директивах правительства говорится о создании цепи убежищ в муниципалитетах Исигаки, Миякодзима, Йонагуни, Такетоми и Тарама. Все они находятся на удаленных островах и эвакуация оттуда населения возможна лишь по воздуху или морю, которые могут быть заблокированы в случае большой войны в регионе.

Отмечается, что убежища должны иметь стены толщиной не менее 30 сантиметров и должны иметь запасы продовольствия для жителей на две недели. При том, их будут строить с расчетом на то, что люди будут иметь не менее 2 квадратных метра пространства.

В мирное время убежища могут быть использованы для проведения разных собраний.

Острова Нансей простираются от Тайваня на юге и до острова Кюсю на севере

Как сообщалось ранее, Китай построил макет ключевого района столицы Тайваня, где расположены президентский офис и другие правительственные здания. Копию Тайбэя создали в пустыне на военном полигоне, что может свидетельствовать о том, что Пекин готовится ко вторжению.