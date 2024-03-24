"Порушено права людини": у РФ поскаржилися, що російських хокеїстів не пустили на літню Олімпіаду

У хокей традиційно грають на зимових Олімпіадах

Президент Федерації хокею Росії (ФХР), триразовий олімпійський чемпіон із хокею Владислав Третьяк заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) порушує правила людини, не допускаючи російські команди на Олімпіаду в Парижі. Питання щодо наступних зимових Ігор навіть не обговорювалося.

Відповідний коментар Третьяка наводить "Матч ТВ". При цьому російський чиновник навів приклад ситуації з російськими хокеїстами, які грають у НХЛ, але відсторонені від міжнародних змагань.

– Як оціните умови МОК щодо допуску росіян на Олімпійські ігри?

– Вважаю, що це все неправильно. МОК завжди був поза політикою, а зараз він повністю у політиці. Подвійні стандарти застосовується. Наші хокеїсти грають в Америці, а тут нам не дозволяють грати на чемпіонаті світу, Олімпіаді.

МОК порушує права людини, висуваючи такі умови проти спортсменів. А командним видам спорту взагалі не дозволено грати навіть у нейтральному статусі. Це нонсенс! Звісно, кожен спортсмен хоче виступати на Олімпіаді. Це грандіозне змагання, на яке приїжджають спортсмени з усього світу.

Я був на чотирьох Олімпіадах. Це справжнє свято. Сьогодні, на жаль, такого свята нема. Олімпіада без провідних спортсменів Росії є неповноцінною, – сказав Третьяк.

У мережі зазначили, що Третьяк фактично скаржиться на те, що російських хокеїстів не буде на Олімпіаді у Парижі. Очевидно, радянський чемпіон забув, що Ігри у Франції — літні, а тому там не буде не лише російських хокеїстів, а й хокею.

Нагадаємо, легендарний хокеїст Домінік Гашек активно виступає проти того, щоб росіяни грали у НХЛ. Він навіть зажадав компенсації для України за це. У РФ у відповідь образили колишнього хокейного воротаря.