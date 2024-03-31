У РФ вимагають відібрати Олімпіаду у Франції: мер Парижа довела росіян до істерики

Господарі Олімпіади не хочуть бачити представників країни-агресора на Іграх

Пропагандистська машина РФ накинулася на мера Парижа Анн Ідальго, яка не хоче бачити росіян у своєму місті на Олімпіаді-2024. У Держдумі РФ запропонували Міжнародному олімпійському комітету (МОК) ухвалити жорсткі санкції через це.

Відповідний коментар голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитра Свищева наводить ТАСС. Він запропонував МОК вжити найжорсткіших заходів щодо Франції, натякнувши, що країна, яка не хоче бачити росіян на Іграх, взагалі не повинна приймати змагання.

"Навіщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дає право проводити Олімпіаду країні, яка комусь рада, а комусь – ні? Потрібно вжити жорстких заходів до НОК Франції та оргкомітету Ігор за подібні висловлювання.

І в майбутньому МОК повинен розуміти, що робить помилки, і вимагати від організаторів гарантій, що всім спортсменам, незалежно від національності, будуть раді в місцях проведення Ігор", — заявив Свищев.

Депутат Держдуми та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова у коментарі ТАСС заявила, що французи можуть не пустити представників РФ на змагання, навіть якщо у них будуть усі дозволи.

"Хоче, мабуть, щоб взагалі жоден росіянин не приїхав до Парижа. Такими заявами вона просто підставила Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який тільки-но заявив про відсутність бойкоту.

Хоча французи можуть просто наших спортсменів у країну не пустити навіть за наявності всіх допусків та документів. Це взагалі звичайна справа", — сказала Журова.

Нагадаємо, МОК дозволив росіянам виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі, проте російська влада поки не вирішила, чи відправляти делегацію на змагання.