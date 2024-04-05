У Євросоюзі скаржаться на перебої з GPS: у Німеччині підтвердили причетність Росії

Збої почастішали з того часу, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України

У кількох країнах Європи знову виникли перебої у роботі GPS. Зокрема, на це скаржаться Німеччина, Фінляндія та Велика Британія. У Німеччині підтвердили підозри, що за збоями стоїть Росія.

Про це представник Міноборони ФРН сказав в інтерв’ю агентству Reuters. Очевидно, проблема виходить із Калінінградської області РФ.

"Постійні перебої в роботі глобальної навігаційної супутникової системи, найімовірніше, мають російське походження і засновані на порушеннях в електромагнітному спектрі, зокрема в Калінінградській області", — заявив представник міністерства.

Будь-які подробиці про те, на чому ґрунтуються здогади представника Німеччини, представник Міноборони країни відмовився надавати. Також він нічого не розповів про точний характер збою, пославшись на "думку військової безпеки".

Через перебої роботи GPS-навігації в Балтійському регіоні страждає робота літаків, особливо комерційних авіалайнерів. Але на такий випадок на борту літаків передбачено інші засоби для навігації.

На перебої скаржаться й у Фінляндії, повідомляє Helsingin Sanomat. За їхніми даними, з початку 2024 року кількість збоїв у роботі GPS літаків утричі перевищила показник за весь минулий рік. Станом на початок квітня надійшло майже 900 повідомлень про порушення прийому сигналів GPS.

"До вторгнення РФ в Україну такі випадки фіксували дуже рідко", — пише видання.

Більшість випадків збою в роботі GPS зафіксовано у Чорноморському регіоні, в районі країн Балтії, а також біля російського Калінінграда. Поки що у Фінляндії не беруться прямо звинувачувати у цьому Росію.

Також минулого місяця The Guardian повідомляв, що було заглушено сигнал літака Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого був міністр оборони Грант Шаппс. Це сталося у той час, коли судно рухалося з Польщі на батьківщину в районі Калінінградської області. Сигнал GPS залишався заблокованим протягом 30 хвилин.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у січні 2024 року майже половина Польщі залишилася без GPS. За оцінкою експертів, це було наслідком роботи російських систем радіоелектронної боротьби.