В Евросоюзе жалуются на перебои с GPS: в Германии подтвердили причастность России

Сбои участились с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну против Украины

В нескольких странах Европы снова возникли перебои в работе GPS. В частности, на это жалуются Германия, Финляндия и Великобритания. В Германии подтвердили подозрения, что за сбоями стоит Россия.

Об этом представитель Минобороны ФРГ сказал в интервью агентству Reuters. По всей видимости, проблема исходит из Калининградской области РФ.

"Постоянные перебои в работе глобальной навигационной спутниковой системы, вероятнее всего, имеют российское происхождение и основаны на нарушениях в электромагнитном спектре, в том числе в Калининградской области", – заявил представитель министерства.

Какие-либо подробности о том, на чем основываются догадки представитель Германии, представитель Минобороны страны отказался предоставлять. Также он ничего не рассказал о точном характере сбоя, сославшись на "мнение военной безопасности".

Из-за перебоев работы GPS-навигации в Балтийском регионе страдает работа самолетов, особенно коммерческих авиалайнеров. Но на такой случай на борту самолетов предусмотрены другие средства для навигации.

На перебои жалуются и в Финляндии, передает Helsingin Sanomat. По их данным, с начала 2024 года количество сбоев в работе GPS самолетов втрое превысило показатель за весь прошлый год. По состоянию на начало апреля поступило почти 900 сообщений о нарушении приема сигналов GPS.

"До вторжения РФ в Украину такие случаи фиксировали очень редко", — пишет издание.

Большинство случаев сбоя в работе GPS зафиксировано в Черноморском регионе, в районе стран Балтии, а также возле российского Калининграда. Пока что в Финляндии не берутся прямо обвинять в этом Россию.

Также в прошлом месяце The Guardian сообщал, что был заглушен сигнал самолета Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился министр обороны Грант Шаппс. Это произошло в тот момент, когда судно двигалось из Польши на родину в районе Калининградской области. Сигнал GPS оставался заблокированным на протяжении 30 минут.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в январе 2024 года почти половина Польши осталась без GPS. По оценке экспертов, это могло быть следствием работы российских систем радиоэлектронной борьбы.