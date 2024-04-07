Ізраїль несподівано вивів війська з Cектора Газа: що відомо зараз

На рішення військового керівництва не впливав тиск зі сторони Заходу

У неділю, 7 квітня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про виведення сухопутних військ із південної частини сектору Газа. 98-ма дивізія, яка за чотири місяці боїв за місто Хан-Юніс розгромила ХАМАС, залишила регіон за наказом.

Військове керівництво вирішило залишити одну бригаду в секторі Газа. Вона утримуватиме контроль над коридором Нетцер, який бойовики ХАМАС використовують для рейдів, повідомляє Ynet.

Оперативного сенсу перебування сухопутних військ у секторі Газа більше немає. Наразі в регіоні знаходиться кілька сотень бойовиків ХАМАС. Під час боїв їх чисельність сягала 30-40 тисяч (тобто приблизно 20 бригад). Як інформує Haaretz, ЦАХАЛ ухвалив рішення не через політичний тиск із боку західних країн, зокрема США.

Ізраїльські військові повертатимуться в Хан-Юніс за потреби, повідомляє радіостанція Kan. ЦАХАЛ зосередиться на розробці операцій в інших регіонах. Наприклад, у місті Рафах, яке частково знаходиться в секторі Газа (на півдні) та на території Єгипту. Саме з цього населеного пункту бойовики у майбутньому можуть повернутися до Хан-Юніса.

У ЦАХАЛі вважають, що немає оперативного сенсу перебувати в Хан-Юнісі

З моменту виведення ЦАХАЛ територією Ізраїлю було запущено п’ять ракет. "Залізний купол" перехопив дві з них. Удари було здійснено з Хан-Юніса.

Нагадаємо, палестинське угруповання ХАМАС напало на прикордонні райони Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Понад 1200 людей було вбито та 250 взято в полон. Ізраїль відповів бомбардуванням сектору Газа і розпочав наземну операцію з метою розгромити ХАМАС та позбавити його контролю над цією територією.

Зазначимо, що після анонсу підготовки операції проти ХАМАС у Рафаху багато західних лідерів висловилися проти. США та інші країни закликали забезпечити безпеку цивільного населення. Саме в це місто втекло багато палестинців після початку наземної операції Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли Іран нападе на Ізраїль. Швидше за все, Тегеран здійснить комбіновану атаку з використанням ракет та дронів. Іран анонсував помсту Ізраїлю за загибель впливових генералів після удару по будівлі консульства країни в Сирії.

З 3 квітня в регіоні почалися перебої в роботі GPS. Таким чином Ізраїль намагається порушити супутникову навігацію іранських ракет та дронів.