Напруга зростає: в Ізраїлі придумали, як захиститись від іранських ракет та дронів

Влада звернулась до громадян з важливим проханням

В Ізраїлі почали глушити сигнали GPS, щоб порушити супутникову навігацію ракет та дронів, які Іран може застосувати. Атаку з повітря анонсував Тегеран, обіцявши помститись за удар по будівлі консульства у Сирії.

Моніторинговий сервіс GPSJAM підтверджує порушення роботи GPS на території Ізраїлю. Проблеми розпочались ще з 3 квітня 2024 року.

Жителі та гості Ізраїлю зіткнулись з некоректною роботою GPS, яке неправильно показує їхнє місцеперебування. Влада просить налаштувати цей показник вручну. Це необхідно на випадок ракетного обстрілу, щоб спрацювало повідомлення про небезпеку.

Офіційний представник ЦАХАЛ (ізраїльської армії) контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що наразі працює спуфінг. Це технологія, яка підміняє сигнал GPS. Останні пів року її постійно використовують на північному кордоні з Ліваном.

Нагадаємо, що Тегеран пообіцяв помститись Ізраїлю за удар по будівлі консульства Ірану у Сирії. Авіабомба 1 квітня вдарила по невеличкій прибудові поблизу основної будівлі. Через цю атаку загинуло кілька працівників консульства та генерал Мохаммад Реза Захеді. Ізраїль офіційно не взяв на себе відповідальність за цей авіаудар.

Розвідка ЦРУ США попереджала, що Іран готує масштабний обстріл протягом найближчих 48 годин. Тегеран може залучити багато ракет та дронів. Тоді ж в азійському регіоні розпочались проблеми з GPS.

Ізраїль перевів свої війська у стан бойової готовності. Всі відпустки військовослужбовців були скасовані. Також до служби призвали резервістів протиповітряної оборони.

Раніше "Телеграф" писав про грубу помилку друга Путіна, президента Бразилії Луїза да Сілви. Він заявив, що у секторі Газа загинули 12,3 млн дітей. Бразильський лідер перевищив справжній показник майже у тисячу разів.