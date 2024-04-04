Бразильський друг Путіна осоромився, говорячи про смерті дітей у секторі Газа

Політики такого рівня не мають права на настільки серйозні помилки

Друг російського диктатора Путіна, президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва, який пропонував Україні віддати Крим Росії, публічно осоромився. Він заявив, що у секторі Газа загинуло 12,3 мільйона дітей.

Луїз Інасіу Лула да Сілва розповів про це під час свого виступу на 12-й Національній конференції з прав дітей та підлітків у Бразиліа. Спочатку він вшанував пам’ять 40 тисяч дітей, які через пандемію COVID-19 стали сиротами, а потім згадав про дітей у секторі Газа, пише газета Poder 360.

"Але перш за все потрібно віддати шану майже 12,3 мільйона дітей, які загинули в секторі Газа, розбомбленому Ізраїлем у божевільній війні проти людства", ― сказав президент Бразилії.

Луїз Інасіу Лула да Сілва серйозно помилився, говорячи про кількість, тому що згідно з офіційними даними в Ізраїлі проживає трохи більш як 9 млн 200 тисяч людей. У секторі Газа проживає трохи більш як 2 млн людей, проте через війну ця цифра може бути суттєво меншою.

Дані Міністерства охорони здоров'я Палестини, яке підконтрольне бойовикам ХАМАС, стосовно загиблих цивільних у секторі Газа були опубліковані у лютому 2024 року. Загальна кількість загиблих через військовий конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом складала трохи більш як 30 тисяч. З них ― 12400 дітей. Тобто, президент Бразилії у своїх розрахунках помилився у 992 рази.

Зазначимо, що ці дані є інформацією від ХАМАС. Незалежної перевірки не було проведено.

Президент Бразилії на міжнародній арені підтримує російського диктатора Володимира Путіна. Він навіть планує запросити його в гості без ризику арешту. Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна ще у 2023 році.

З Зеленським Луїз Інасіу Лула да Сілва зустрічатись не поспішає. Коли президент України запропонував провести особисту зустріч, то отримав відмову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що посол України у Бразилії Андрій Мельник розкритикував позицію Бразилії стосовно російської агресії. Ця країна відмовляється допомагати Києву.