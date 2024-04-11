Трамп примусить Україну до перемовин з Росією та поділить НАТО на сорти - ЗМІ дізнались про план

Це станеться у разі його перемоги

Для того, щоб змусити Москву та Київ сісти за стіл переговорів експрезидент США Дональд Трамп може використати у якості важелю військову допомогу Україні. Зокрема, він вчинить так у разі перемоги на президентських виборах у США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела серед європейських дипломатів, які знаходяться у Вашингтоні й намагаються побудувати комунікацію з Трампом.

Йдеться про те, що Трамп нібито планує поділити країни НАТО на "два сорти" залежно від їхніх витрат на оборону, а також хоче змусити Росію та Україну почати перемовини щодо припинення бойових дій.

"Деяким іноземним дипломатам у Вашингтоні повідомили, що план Трампа щодо припинення війни в Україні почнеться з того, що обидві сторони сядуть за стіл переговорів і досягнуть домовленості про припинення бойових дій", — йдеться в матеріалі.

За їхніми словами, якщо Трамп переможе в листопаді, він, швидше за все, зв'яжеться з Владіміром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським на наступний день після обрання або на наступний день після інавгурації – щоб почати координувати переговори.

"Якщо Україна хоче продовження допомоги, вона має сісти за стіл переговорів, і якщо Росія не хоче, щоб ми надавали Україні величезні обсяги нової підтримки, тоді вони повинні сісти за стіл переговорів. Це не означає, що ми повинні поступитися Україні або дати Путіну все, що він хоче", — сказав співрозмовник CNN, знайомий з думками Трампа з цього питання.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ напередодні з’явилася інформація про те, що Трамп у разі перемоги на виборах має намір змусити Україну відмовитись від частини територій.

У Трампа ці повідомлення назвали "фейковими новинами", але не стали вдаватися до конкретики щодо його реальних планів.