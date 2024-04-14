Від чого буде залежати відповідь Ізраїля на атаку Ірану: ЗМІ зробили припущення

Все залежить від того, наскільки важкими будуть результати атаки Ірану для Ізраїля

В Ізраїлі вже заявили, що готують власні удари у відповідь на "атаку помсти" Ірану. Проте масштаби відповіді Ізраїля будуть залежати від того, наскільки вдалою виявиться масштабний іранський удар.

Про це пише британське видання The Telegraph. За даними видання, Іран запустив десятки ракет та сотні ударних безпілотників, що стало безпрецедентною в історії двох країн ескалацією конфлікту.

Зараз Ізраїль оцінює масштаби наслідків. Якщо атака Ірану не призведе до значних руйнувань та жертв, тоді Ізраїль у відповідь може вдарити по іранських військових базах, урядових будівлях чи штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції. Тобто удар буде завдаватися безпосередньо по території Ірану, на відміну від минулих разів, коли страждали переважно іранські "проксі".

Проте є інший сценарій, набагато похмуріший. Якщо іранські ракети та дрони завдадуть багато жертв та руйнувань – а прориви ізраїльської ППО вже мають місце – тоді Ізраїль може завдати масованого удару по Ірану, що фактично стане початком регіональної повномасштабної війни між двома державами.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.