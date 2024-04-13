Літаки розвертаються у зворотному напрямку: повітряний простір над Ізраїлем та Іраном закрито

Безпольотна зона також була запроваджена і в Йорданії

На тлі загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем у Тегерані закрили міжнародний аеропорт. Водночас Ізраїль повідомив про закриття повітряного простору з 01:00 неділі 14 квітня.

Аналогічний крок зробила і Йорданія, яка оголосила про закриття неба на невизначений термін. За даними ЗМІ, саме 14 квітня Іран може завдати ракетний удар по країні.

З огляду на численні попередження від лідерів країн утриматись від візитів до країн, які мають зараз серйозний ризик ескалації конфлікту, провідна європейська авіакомпанія Люфтганза призупинила авіаперевезення до Тегерану. Також до такого рішення прийшли Австрійські авіалінії, які у суботу, 13 квітня, повідомили, що відкладаються всі польоти до 18 квітня. А на рейсах, у напрямки яких входило порушення повітряного простору Ірану, було змінено маршрут.

Ба більше, ізраїльські ЗМІ пишуть про те, що літак з Таїланду до Тель-Авіву розвернувся у зворотному напрямку через серйозну загрозу атаки з боку Ірану. Також два рейси еміратської авіакомпанії Fly Dubai повернули назад до Об’єднаних Арабських Еміратів після вильоту до Ізраїлю, нібито через побоювання щодо загрози з боку Ірану або рішення Йорданії закрити свій повітряний простір.

Раніше "Телеграф" писав, що війська Ізраїлю були приведені у повну бойову готовність. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що через загрозу нападу Ірану ізраїльтянам слід дослухатися будь-яких наказів, які можуть бути віддані командуванням тилу.