От чего будет зависеть ответ Израиля на атаку Ирана: СМИ сделали предположение

Все зависит от того, насколько тяжелыми будут результаты атаки Ирана для Израиля.

В Израиле уже заявили, что готовят собственные ответные удары на "атаку мести" Ирана. Однако масштабы ответа Израиля будут зависеть от того, насколько успешным окажется масштабный иранский удар.

Об этом пишет британское издание The Telegraph. По данным издания, Иран запустил десятки ракет и сотни ударных беспилотников, что явилось беспрецедентной в истории двух стран эскалацией конфликта.

В настоящее время Израиль оценивает масштабы последствий. Если атака Ирана не приведет к значительным разрушениям и жертвам, тогда Израиль в ответ может ударить по иранским военным базам, правительственным зданиям или штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции. То есть удар будет наноситься непосредственно по территории Ирана, в отличие от прошлых раз, когда страдали преимущественно иранские "прокси".

Однако есть другой сценарий, гораздо более мрачный. Если иранские ракеты и дроны причинят много жертв и разрушений – а прорывы израильской ПВО уже имеют место – тогда Израиль может нанести массированный удар по Ирану, что фактически станет началом региональной полномасштабной войны между двумя государствами.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.