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Війна невідворотня? Франція просить своїх громадян не відвідувати Ізраїль, Іран та ще одну країну

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Розвідки США та Ізраїлю раніше повідомляли про підготовку Іраном масованого обстрілу
Розвідки США та Ізраїлю раніше повідомляли про підготовку Іраном масованого обстрілу. Фото AP Photo

Напруга на Близькому Сході зростає

Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції звернулось до громадян країни з проханням утриматись від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій. Причиною є загроза ескалації ситуації на Близькому Сході.

Від візитів на ці території варто утриматись найближчими днями. Про це МЗС Франції повідомило в акаунті в соцмережі Х.

"У зв'язку з ризиком військової ескалації на Близькому Сході, МЗС рекомендує французьким громадянам утриматися найближчими днями від відвідування Ірану, Лівану, Ізраїлю та палестинських територій", ― йдеться у повідомленні.

МЗС Франції також евакуює родини французьких дипломатів, які працюють у Тегерані (Іран). Працівники міністерства та посольств найближчим часом не зможуть здійснювати робочі поїздки у перераховані держави.

Зазначимо, що розвідки Ізраїлю та США впевнені, що удари по ізраїльських містах відбудеться найближчим часом. За попередніми даними, це може бути комбінована атака з застосуванням дронів та ракет. Флот США у Перській затоці вже приведений у бойову готовність.

Ситуація на Близькому Сході загострилась на початку квітня. 1 числа був обстріл посольства Ірану в Сирії. Тоді загинули сім військових радників.

Іран пообіцяв помститись Ізраїлю за цю атаку та загибель генералів. За 10 днів було зроблено дві погрози.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Ізраїлі вирішили захиститись від ударів Ірану. Маленька хитрість може суттєво знизити точність ракет та дронів.

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#Франція #Іран #Ізраїль #Ліван