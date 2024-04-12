Війна невідворотня? Франція просить своїх громадян не відвідувати Ізраїль, Іран та ще одну країну

Напруга на Близькому Сході зростає

Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції звернулось до громадян країни з проханням утриматись від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій. Причиною є загроза ескалації ситуації на Близькому Сході.

Від візитів на ці території варто утриматись найближчими днями. Про це МЗС Франції повідомило в акаунті в соцмережі Х.

"У зв'язку з ризиком військової ескалації на Близькому Сході, МЗС рекомендує французьким громадянам утриматися найближчими днями від відвідування Ірану, Лівану, Ізраїлю та палестинських територій", ― йдеться у повідомленні.

МЗС Франції також евакуює родини французьких дипломатів, які працюють у Тегерані (Іран). Працівники міністерства та посольств найближчим часом не зможуть здійснювати робочі поїздки у перераховані держави.

Зазначимо, що розвідки Ізраїлю та США впевнені, що удари по ізраїльських містах відбудеться найближчим часом. За попередніми даними, це може бути комбінована атака з застосуванням дронів та ракет. Флот США у Перській затоці вже приведений у бойову готовність.

Ситуація на Близькому Сході загострилась на початку квітня. 1 числа був обстріл посольства Ірану в Сирії. Тоді загинули сім військових радників.

Іран пообіцяв помститись Ізраїлю за цю атаку та загибель генералів. За 10 днів було зроблено дві погрози.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Ізраїлі вирішили захиститись від ударів Ірану. Маленька хитрість може суттєво знизити точність ракет та дронів.