Піратство на рівні держави: Іран захопив португальське вантажне судно (відео)

Судно прямувало до Індії

У суботу, 13 квітня, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що його спецпризначенці захопили контейнеровоз MSC Aries під португальським прапором. Напад на судно в Ормузькій протоці, яке нібито належить Ізраїлю, відбувся під час загострення конфлікту між ним та Іраном.

Про це повідомляє AP з посиланням на іранське державне агентство IRNA. Судно вийшло з порту в Об’єднаних Арабських Еміратах та прямувало до Індії.

Зазначається, що контейнеровоз пов’язаний з лондонською компанією Zodiac Maritime — філією Zodiac Group, якою керує ізраїльський мільярдер Еяль Офер та його сім’я.

"Наразі судно спрямовано до територіальних вод нашої країни", — повідомило державне агентство IRNA.

Видання AP отримало доступ до відео, де видно, як спецназівці спускаються по мотузці на штабель контейнерів, щоб захопити судно.

Водночас Центр координації морських торговельних операцій Королівського військово-морського флоту Великої Британії (UKMTO) заявило, що судно "захопила регіональна влада" в Оманській затоці біля портового міста ОАЕ Фуджейра, не уточнюючи подробиць.

Судно MSC Aries востаннє фіксували біля Дубаю на шляху до Ормузької протоки в п'ятницю, 12 квітня. Воно відключило свої дані стеження, що є звичайною практикою для пов'язаних з Ізраїлем суден, які рухаються через регіон.

За словами міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Кацо, Іран здійснив "піратську операцію з порушенням міжнародного права".

"Я закликаю Європейський Союз і вільний світ негайно оголосити Корпус вартових іранської революції терористичною організацією та негайно застосувати санкції до Ірану", — йдеться у дописі в мережі X.

Раніше "Телеграф" писав, що Іран виступив із попередженням на адресу США.