Іран використав проти Ізраїлю "російську тактику" та зазнав невдачі: в ISW пояснили причини

Іран винесе деякі уроки з цього удару та буде працювати над покращенням своїх здібностей проривати ППО Ізраїля

Іран під час своєї атаки на Ізраїль 13 квітня вочевидь майже точно скопіював російську тактику повітряних терактів проти України. Тегеран, схоже, розраховував на більший ефект від нападу на ізраїльські міста та об'єкти, проте зазнав очевидної невдачі.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що тактика Ірану була майже точною копією російських атак проти України: велика кількість безпілотників, а потім – комбінація з балістичних та крилатих ракет.

"Атака завдала більш обмеженої шкоди, ніж передбачалося, ймовірно, через те, що іранці недооцінили величезні переваги Ізраїля в захисті від таких ударів порівняно з Україною", – сказано у повідомленні.

Проте аналітики вважають, що Іран винесе деякі уроки з цього удару та буде працювати над покращенням своїх здібностей проривати ППО Ізраїля, як це робили російські терористи у випадку атак по Україні. Зараз Тегеран побачив, що російська терористична тактика, яка більш-менш працює в Україні – запуск великої кількості безпілотників, а потім ракета атака – малозастосовна проти Ізраїля. Оскільки вони явно робили ставку саме на те, що цілі будуть вражати балістичні ракети, тоді як БПЛА та крилаті ракети грали роль "наживки для ППО".

"Такий підхід росіяни неодноразово використовували проти України. Мета такого пакета полягає в тому, щоб повільніші крилаті ракети та безпілотники відволікали й пригнічували протиповітряну оборону, щоб дозволити балістичним ракетам, які набагато важче збити, досягти своїх цілей… Українська протиповітряна оборона в середньому перехопила лише близько 46% російських балістичних ракет під час останніх великих ударів. Ймовірно, іранці очікували, що ізраїльські показники будуть вищими, ніж українські, але не перевищуватимуть 90% проти такого великого залпу балістичних ракет — зрештою, росіяни ніколи не запускали близько такої кількості великих балістичних ракет за один удар по Україні… Таким чином, іранці, ймовірно, очікували, що принаймні деякі з їхніх безпілотників і крилатих ракет будуть перешкоджати ізраїльському націлюванню на балістичні ракети, що наближаються, хоча, очевидно, цього не було", – зазначають аналітики.

Протиповітряна оборона ЗСУ, зазначається у звіті зазвичай перехоплює до 75% БПЛА та ракет російських терористів, діючи у значно тяжчих умовах, аніж Ізраїль. Проте Україна має обмежений запас ракет для ППО та не може повноцінно використовувати авіацію; окрім цього, Іран не має гіперзвукових ракет, які ще є у російських терористів.

Зазначимо, що територія Ізраїля значно менша, ніж українська. ЦАХАЛ має надійніші та сучасніші системи ППО, ніж Україна, яка змушена буквально вишкарябувати в "партнерів" допомогу. Також на захист Ізраїля кинулися союзники, які перехопили велику кількість повітряних цілей на відрізку в 1000 км, який безпілотники та ракети долали перш, ніж вдарити по території Ізраїля. Тоді як Україні "партнери" допомагати таким чином просто бояться, не бажаючи навіть збивати російські ракети та БПЛА, які порушують повітряний простір країн НАТО.

Нагадаємо, що Іран не визнає провини та погрожує атакувати США. Тим часом США планують найближчим часом спробувати притягнути Іран до відповідальності за його дії всупереч Організації Об'єднаних Націй. Зокрема мова йде про кричущі порушення резолюцій ООН, а також про порушення Статуту Організації.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.