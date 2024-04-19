Гроші від РФ та переписка з колегою Медведчука. Що відомо про німця Максиміліана Кра, депутата правопопулістської АдН

У головного кандидата АдН виявили кілька ніякових секретів

У Німеччині перед виборами до Європарламенту розгорається новий скандал. Депутат правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Максиміліан Кра підозрюється в отриманні "сумнівних платежів" з Росії.

Також у телефоні Кра знайшли переписку з колегою Медведчука, екснардепом Олегом Волошиним. Саме тому політик зацікавив американську ФБР і потрапив на допит.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цього політика, який на додачу до всіх своїх чеснот ще й закликає припинити надавати допомогу Україні:

Досьє

Зараз 47-річний Кра представляє "Альтернативу для Німеччини" на виборах Європарламенту як головна її зірка. Ультраправі вважають, що Європейський парламент має бути скасований, як і євро як єдина валюта. Раніше був представником ХДС, однак в 2016 році перейшов до ультраправих.

Вивчав право в університеті Дрездена, закінчив бізнес-школи у Лондоні та Нью-Йорку.

Максиміліан Кра

Активний у соцмережах, публікує як політичні пости, так і деталі особистого життя. До слова, у нього восьмеро дітей від трьох жінок.

Дуже популярний у TikTok, де поширює короткі відео для молодих виборців. Чим змусив також почати освоювати цю соцмережу своїх конкурентів. Після нього приєдналися канцлер Олаф Шольц та Міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах.

Гроші від Росії та переписка з колегою Медведчука

Тижневик Der Spiegel та телеканал ZDF опублікували розслідування, у якому стверджують, про те, що Кра зацікавив американські спецслужби перепискою з колегою Медведчука.

Мова про підозрюваного у державній зраді колишнього нардепа Олега Волошина з ОПЗЖ, який був начальником служби міжнародного співробітництва на телеканалі "112". ФБР побачило переписку при перевірці смартфона Волошина влітку 2020 року в аеропорту Вашингтона.

Волошин пише Кра, що проблему з "компенсацією за технічні завдання" вирішили і з травня "все буде так, як було до лютого". Журналісти підозрюють, що вони говорять про гроші.

Кра звинувачення заперечує і каже, що не отримував від Волошина грошей та інших компенсацій. Водночас Кра підтвердив, що потрапив на допит ФБР в середині грудня минулого року.

Що з ним не так

Співпраця з сайтом "Голос Європи". Видання Politico виявило, що 16 євродепутатів співпрацювали з ресурсом Віктора Медведчука "Голос Європи". Чеська та бельгійська влади назвали "Голос Європи" прикриттям для російської пропаганди. Проти керівників ввели санкції, канал закрили.

Контроверсійні цитати та погляди:

За рік до повномасштабного вторгнення розповідав про зовнішнє управління Україною, повторюючи кремлівські наративи.

"Режим у Києві діє лише під тиском ззовні, оскільки він повністю залежить від коштів Заходу. Якщо ЄС припинить допомагати фінансами, режим моментально впаде. Тому наші політики не мають права підтримувати корумпований режим у Києві, де президент є фігурантом офшорного скандалу, корупційного скандалу. Це серйозна проблема, коли такий президент переслідує незалежні медіа та опозиційних політиків".

ЄС не несе відповідальності за допомогу Україні після нападу Росії:

"Війна в Україні — це не твоя війна. Тобі б довелося йти на Східний фронт. Туди, де твій дід втратив своїх братів і двоюрідних братів"

Проти допомоги Україні зброєю. Вважає, що підтримка України Німеччиною втягує країну у бойові дії та готує загрозливий сценарій "великої війни".

Сказав, що згоден з канцлером Олафом Шольцом в одному: "Я повністю на боці канцлера, коли він відкидає поставку крилатих ракет Taurus. Якби я не був з AfD, я б проголосував або за Вагенкнехт, або за SPD з цієї причини".

Вважає, що Європа має працювати разом з Росією. Виступає проти санкцій, введених стосовно РФ через повномасштабне вторгнення в Україну:

"Ми чітко виступаємо проти санкцій, які шкодять Німеччині більше, ніж Росії. Ми є єдиною великою політичною силою, яка закликає до мирних переговорів замість спіралі ескалації, яку ми бачимо на українському фронті".

Поширює теорії змови. Вірить у план замінити європейське та німецьке населення біженцями з Близького Сходу чи Північної Африки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Берлін позбавив фінансування проросійську "Національну демократичну партію", яка також відома як Die Heimat (Батьківщина).