У главного кандидата АдН обнаружили несколько неловких секретов

В Германии перед выборами в Европарламент разгорается новый скандал. Депутат правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдН) Максимилиан Кра подозревается в получении "сомнительных платежей" из России.

Также в телефоне Кра нашли переписку с коллегой Медведчука, экснардепом Олегом Волошиным. Именно поэтому политик заинтересовал американское ФБР и попал на допрос.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом политике, который вдобавок ко всем своим добродетелям еще и призывает прекратить оказывать помощь Украине:

Досье

Сейчас 47-летний Кра представляет "Альтернативу для Германии" на выборах Европарламента в качестве главной ее звезды. Ультраправые считают, что Европейский парламент должен быть упразднен, как и евро как единая валюта. Ранее был представителем ХДС, однако в 2016 году перешел к ультраправым.

Изучал право в университете Дрездена, окончил бизнес-школы в Лондоне и Нью-Йорке.

Максимилиан Кра

Активен в соцсетях, публикует как политические посты, так и детали личной жизни. К слову, у него восемь детей от трех женщин.

Очень популярен в TikTok, где распространяет короткие видео для молодых избирателей. Чем заставил также начать осваивать эту соцсеть своих конкурентов. После него присоединились канцлер Олаф Шольц и министр здравоохранения Карл Лаутербах.

Деньги от России и переписка с коллегой Медведчука

Еженедельник Der Spiegel и телеканал ZDF опубликовали расследование, в котором утверждают, о том, что Кра заинтересовал американские спецслужбы перепиской с коллегой Медведчука.

Речь о подозреваемом в государственной измене бывшему нардепу Олегу Волошину из ОПЗЖ, который был начальником службы международного сотрудничества на телеканале "112". ФБР увидело переписку при проверке смартфона Волошина летом 2020 года в аэропорту Вашингтона.

Волошин пишет Кра, что проблему с "компенсацией за технические задачи" решили и с мая "все будет так, как было до февраля". Журналисты подозревают, что они говорят о деньгах.

Кра обвинения отрицает и говорит, что не получал от Волошина денег и других компенсаций. В то же время Кра подтвердил, что попал на допрос ФБР в середине декабря прошлого года.

Что с ним не так

Сотрудничество с сайтом "Голос Европы". Издание Politico обнаружило, что 16 евродепутатов сотрудничали с ресурсом Виктора Медведчука "Голос Европы". Чешские и бельгийские власти назвали "Голос Европы" прикрытием для российской пропаганды. Против руководителей ввели санкции, канал закрыли.

Контроверсионные цитаты и мнения:

За год до полномасштабного вторжения рассказывал о внешнем управлении Украиной, повторяя кремлевские нарративы.

"Режим в Киеве действует только под давлением извне, поскольку он полностью зависит от средств Запада. Если ЕС прекратит помогать финансами, режим моментально упадет. Поэтому наши политики не имеют права поддерживать коррумпированный режим в Киеве, где президент является фигурантом оффшорного скандала, коррупционного скандала". Это серьезная проблема, когда такой президент преследует независимые медиа и оппозиционные политики».

ЕС не несет ответственности за помощь Украине после нападения России:

" Война в Украине — это не твоя война. Тебе бы пришлось идти на Восточный фронт. Туда, где твой дед потерял своих братьев и двоюродных братьев "

Против помощи Украине оружием. Считает, что поддержка Украины Германией вовлекает страну в боевые действия и готовит угрожающий сценарий "Великой войны".

Сказал, что согласен с канцлером Олафом Шольцом в одном: "Я полностью на стороне канцлера, когда он отвергает поставку крылатых ракет Taurus. Если бы я не был с AfD, я бы проголосовал либо за Вагенкнехт, либо за SPD по этой причине".

Считает, что Европа должна работать вместе с Россией. Выступает против санкций, введенных в отношении РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину:

"Мы четко выступаем против санкций, которые вредят Германии больше, чем России. Мы являемся единственной большой политической силой, призывающей к мирным переговорам вместо спирали эскалации, которую мы видим на украинском фронте".

Распространяет теорию заговора. Верит в план заменить европейское и германское население беженцами с Ближнего Востока или Северной Африки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Берлин лишил финансирования пророссийской "Национальной демократической партии", которая также известна как Die Heimat (Батькивщина).