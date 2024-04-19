Ізраїль завдав удару по Ірану: що відомо

Атаковане місто Ісфахан, де знаходяться ядерні та військово-промислові об'єкти режиму аятол

Ізраїль вночі 19 квітня завдав по Ірану удару у відповідь на атаку іранського режиму аятолл 13 квітня. Під удари потрапив Ісфахан, де знаходяться ядерні об'єкти Ірану.

У мережі почали публікувати відео з вибухами та роботою іранської протиповітряної оборони. Відомо, що в Ісфахані знаходяться об'єкти ядерної програми Ірану, а також численні підприємства військово-промислового комплексу.

Американська служба новин ABC News підтвердила, що Іран атакований Ізраїлем. Про це повідомили американські чиновники із посиланням на ізраїльських військових. За заявою ЦАХАЛ, ударів завдають по ракетним об'єктам Ірану.

Оновлено. Іран закрив повітряний простір у західній частині країни після ударів. Також припинили працювати усі цивільні аеропорти на заході Ірану.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран здійснив атаку на Ізраїль. По ізраїльських містах було випущено сотні дронів і ракет, але за твердженнями місцевої влади вдалося збити 99% всіх об’єктів. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали військові з кількох країн, а саме Британії, США, Йорданії та Франції. У Великій Британії поспішили заявити, що збивати так же ракети над Україною війська НАТО не можуть, оскільки це лише посилить конфлікт із Росією. Українці обурилися такою поведінкою союзників.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Заході пишуть про атаку Ірану на Ізраїль. Від війни на Близькому Сході виграють кілька держав, зокрема й Росія.