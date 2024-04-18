Іран після провальної атаки озвучив нову загрозу Ізраїлю

Іран атакував Ізраїль застарілими ракетами

Іран після атаки на Ізраїль заявив, що виявив місцезнаходження "всіх ядерних об’єктів" на території країни. Наступний удар може бути завданий по них.

Про це заявили у Корпусі вартових ісламської революції, передає Sky News. Атака Ірану на ядерні об’єкти можлива "будь-якої хвилини".

Високопоставлений командувач іранської Революційної гвардії Ахмад Хахталаб заявив, що влада готова переглянути ядерну доктрину. І якщо Ізраїль виявить агресію щодо ядерних об’єктів Ірану, то відповідь буде пропорційною.

"Перегляд нашої ядерної доктрини та політики, а також раніше викладених міркувань цілком можливий. Наші руки знаходяться на спусковому гачку. Іран готовий запустити потужні ракети для знищення зазначених цілей в Ізраїлі", — сказав він.

Напередодні цієї заяви високопосадовець Моссада Зохар Палті повідомив Sky News, що Ізраїль розглядає варіант завдання удару по ядерних об’єктах Ірану як удар у відповідь після суботньої атаки. Що стосується обстрілу Ізраїлю, то, за словами генерала КВІР, Іран використав застаріле ракетне озброєння.

"Тегеран тим самим змусив використати максимум засобів на відбиття атаки, а сам витратив на неї мінімальні зусилля", — наголосив генерал КВІР.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран здійснив атаку на Ізраїль. По ізраїльських містах було випущено сотні дронів і ракет, але за твердженнями місцевої влади вдалося збити 99% всіх об’єктів. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали військові з кількох країн, а саме Британії, США, Йорданії та Франції. У Великій Британії поспішили заявити, що збивати так же ракети над Україною війська НАТО не можуть, оскільки це лише посилить конфлікт із Росією. Українці обурилися такою поведінкою союзників.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Заході пишуть про атаку Ірану на Ізраїль. Від війни на Близькому Сході виграють кілька держав, зокрема й Росія.