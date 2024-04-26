"Немає жодних сумнівів": Дуда зробив гучну заяву щодо російських ракет у небі над Польщею

Порушення повітряного простору Польщі загрожує інфраструктурі, а також цивільному населенню

Порушення повітряного простору російськими ракетами є провокацією Кремля. Такі дії Росії можуть спровокувати масштабну війну.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда. Свою думку він озвучив в інтерв’ю The Wall Street Journal (WSJ).

"У нас немає жодних сумнівів, що це російські провокації, коли ракета входить у наш повітряний простір, потім розвертається та відлітає в Україну", — зазначив Дуда.

Як зазначив польський президент, порушення повітряного простору Польщі загрожує інфраструктурі та цивільному населенню.

У WSJ нагадали, що останній інцидент стався ще 24 березня, коли під час чергового масованого обстрілу територій України одна з російських крилатих ракет, націлена на західні області, увійшла до повітряного простору Польщі на 39 секунд над Люблінським воєводством. Однак польські військові лише спостерігали за її польотом і не зробили нічого, щоб її збити. Повітряні сили союзника були впевнені, що вона повернеться до України.

У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Він проігнорував виклик та залишив країну.

Пізніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив інцидент із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава польської дипломатії підкреслив, що це ще один випадок, коли "дії Росії, яка продовжує свою невиправдану та грубу агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у МЗС Литви висловилися з приводу російської ракети у Польщі. Там вважають, що не можна упокорюватися з порушенням повітряного простору НАТО.