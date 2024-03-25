Час міняти пряник на батіг? МЗС Литви зробив різку заяву щодо російської ракети у Польщі

Це пряма загроза країнам НАТО

З порушенням повітряного простору країн НАТО російськими ракетами не можна миритись. Озброєння РФ, яке порушило простір Польщі, треба було збити.

Про це пише Fox News, цитуючи главу МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса. Він зауважив, що навіть помилкові "зальоти" російських ракет це загроза для країн НАТО.

На його думку, цілком можливо, що ракета у повітряному просторі Польщі 24 березня була випадкова. Але Ландсбергіс наполягає на тому, що відсутність реакції на це може бути розцінено як заохочення.

"Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті", — заявив міністр.

Він також нагадав, що таке випадкове порушення ракетами РФ повітряного простору Польщі "відбувається не вперше".

"Уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", — додав міністр.

Зауважимо, російська ракета, яка 24 березня залетіла на територію Польщі, не була збита, адже, за словами віцепрем'єр-міністра і глави Міністерства національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, вона не становила загрози.

Раніше "Телеграф" писав, що у МЗС Польщі прокоментували інцидент з російською ракетою.