"Нет никаких сомнений": Дуда сделал громкое заявление насчет российских ракет в небе над Польшей

Нарушение воздушного пространства Польши угрожает инфраструктуре, а также гражданскому населению

Нарушение воздушного пространства российскими ракетами является провокацией со стороны Кремля. Такие действия России могут спровоцировать масштабную войну.

Такое заявление сделал президента Польши Анджей Дуда. Свое мнение он озвучил в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

"У нас нет никаких сомнений, что это российские провокации, когда ракета входит в наше воздушное пространство, затем разворачивается и улетает в Украину", — отметил Дуда.

Как отметил польский президент, нарушение воздушного пространства Польши угрожает инфраструктуре, а также гражданскому населению.

В WSJ напомнили, что последний инцидент произошел еще 24 марта, когда во время очередного массированного обстрела территорий Украины одна из российских крылатых ракет, нацеленная на западные области, вошла в воздушное пространство Польши на 39 секунд над Люблинским воеводством. Однако польские военные только наблюдали за ее полетом и не сделали ничего, чтобы ее сбить. Воздушные силы союзника были уверены, что она вернется в Украину.

В ответ на инцидент Министерство иностранных дел (МИД) Польши вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер". Он проигнорировал вызов и покинул страну.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава польской дипломатии подчеркнул, что это еще один случай, когда "действия России, которая продолжает свою неоправданную и грубую агрессию против Украины, угрожают и безопасности стран-членов НАТО".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в МИД Литвы высказались по поводу российской ракеты в Польше. Там считают, что нельзя смиряться с нарушением воздушного пространства НАТО.