Оклахому у США накрив руйнівний торнадо: серед загиблих - немовля (відео)

Постраждало близько 100 людей

В американському штаті Оклахома пронісся руйнівний торнадо, який забрав життя чотирьох людей, серед загиблих — немовля. Щонайменше 100 осіб по всьому штату зазнали поранень.

Про це інформує The Associated Press. Зазначається, що понад 20 тисяч людей залишились без електрики.

Руйнівний торнадо почався пізно ввечері суботи, 27 квітня, та пронісся штатом. Водночас мережею шириться інформація, що більш як 75 торнадо пронеслись трьома штатами, серед яких Оклахома. Проте Національна метеорологічна служба офіційних даних ще не надавала.

Відомо, що декілька груп торнадо вирують в Канзасі та трьох округах Північного Техасу, де деякі будинки, будівлі з металевою обшивкою та дерева стихія просто зрівняла із землею.

Ба більше, торнадо завдали шкоди Середньому Заходу, особливо в Небрасці та Айові, внаслідок чого обрушилася будівля, в якій знаходилися десятки людей, а також було зруйновано та пошкоджено ще сотні будинків.

У місті Сульфур, штату Оклахома, де проживає 5 тисяч осіб, він знищив багато будівель у центрі міста, поперекидав автомобілі та автобуси, а також позривав дахи з будинків у радіусі 15 кварталів.Губернатора Оклахоми Кевін Стітт зазначив, що близько 30 людей отримали поранення в Сульфурі, в тому числі ті, хто перебував у барі під час торнадо.

Водночас дані Департаменту з надзвичайних ситуацій штату Оклахома демонструють, що лікарні по всьому штату повідомили про близько 100 постраждалих. Серед людей — ті, хто, очевидно, були поранені уламками.

Серед загиблих було немовля, повідомив директор управління з надзвичайних ситуацій округу Г'юз Майк Докрі.

Раніше "Телеграф" писав, що китайське густонаселене місто Гуанчжоу накрило потужне торнадо. Внаслідок стихійного лиха є загиблі та постраждалі, а також руйнування різного ступеня.