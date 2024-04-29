Оклахому в США накрыл разрушительное торнадо: среди погибших — младенец (видео)

Пострадали около 100 человек

В американском штате Оклахома пронесся разрушительный торнадо, унесший жизни четырех человек, среди погибших — младенец. По меньшей мере 100 человек по всему штату получили ранения.

Об этом информирует The Associated Press. Отмечается, что более 20 тысяч человек остались без электричества.

Разрушительный торнадо начался поздно вечером субботы, 27 апреля, и пронесся по штату. В то же время сетью распространяется информация, что более 75 торнадо пронеслись по трем штатам, среди которых Оклахома. Однако Национальная метеорологическая служба официальных данных еще не предоставляла.

Известно, что несколько групп торнадо бушуют в Канзасе и трех округах Северного Техаса, где некоторые дома, здания с металлической обшивкой и деревья стихия просто сравняла с землей.

Более того, торнадо нанесли урон Среднему Западу, особенно в Небраске и Айове, в результате чего обрушилось здание, в котором находились десятки людей, а также были разрушены и повреждены еще сотни домов.

В городе Сульфур, штата Оклахома, где проживает 5 тысяч человек, он уничтожил многие здания в центре города, перебросил автомобили и автобусы, а также срывал крыши из домов в радиусе 15 кварталов. Сульфури, в том числе находившиеся в баре во время торнадо.

В то же время, данные Департамента по чрезвычайным ситуациям штата Оклахома демонстрируют, что больницы по всему штату сообщили об около 100 пострадавших. Среди людей те, кто, очевидно, были ранены обломками.

Среди погибших был младенец, сообщил директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Гьюз Майк Докри.

Ранее "Телеграф" писал, что китайский густонаселенный город Гуанчжоу накрыло мощное торнадо. В результате стихийного бедствия есть погибшие и пострадавшие, а также разрушение разной степени.