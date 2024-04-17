Закон про "іноагентів" у Грузії прийнято у першому читанні: що відбувається на вулицях Тбілісі

Законопроект розглядають та голосують за нього у трьох читаннях

Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Опозиція вважає, що він повторює російський закон про іноземних агентів. У цьому на вулицях міста тривають масові протести.

Так, на пленарному засіданні за ухвалення закону віддали 83 голоси, а проти — 0. Про це пише грузинське відділення "Радіо Свобода". Зазначається, що спікером законопроєкту виступив лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе.

"Обговорення законопроєкту супроводжувалося протестом опозиції. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі залишив зал", — зазначили у матеріалі.

Відповідно до порядку, законопроект розглядають та голосують за нього у трьох читаннях:

У ході першого читання законопроєкту обговорювалися його загальні засади та основні положення;

У другому читанні законопроєкт розглядається відповідно до статей;

Редакційні примітки можуть бути включені до законопроєкту під час третього читання.

Наразі під будівлею парламенту відбувається мітинг під назвою "Немає російському закону". Громадяни вже кілька днів протестують. Увечері 16 квітня у мережі були поширені кадри, на яких видно, що спецпризначенці застосовує фізичне насильство до учасників.

Що відомо про законопроєкт

Цей законопроєкт було запропоновано вже вдруге. Перший був у березні 2023 року. Однак тоді його довелося відкликати через масові протести громадян.

Примітно, що новий закон практично точно повторює колишній, але цього разу формулювання "агент іноземного впливу" в ньому замінено на термін "організація, що проводить інтереси іноземної сили". Все ж таки це знову призвело до протестів.

Закон зобов’язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватись як організації, що відстоюють інтереси іноземної сили.

Водночас уряд Грузії зазначає, що цей закон є пом’якшеною версією американського закону про реєстрацію іноземних агентів, а його ухвалення має підвищити якість поінформованості суспільства".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Грузії Саломе Зурабішвіл звернулася до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Еммануеля Макрона після протестів на вулицях.