Taurus для України: голова світової топ-конференції з безпеки емоційно звернувся до Шольца

Європейці мають підготуватися до довгострокової підтримки України

США вже передали Україні далекобійні тактичні ракети ATACMS, що мало "підштовхнути" канцлера Німеччини Олафа Шольца надати нашій країні крилаті ракети Taurus. Проте канцлер не ухвалив таке рішення, тому голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав його переглянути свою відмову.

Про це пише RND, цитуючи Гойсгена. За його словами, наразі ATACMS мають значний вплив на війну в Україні.

"У цьому контексті рішення канцлера не постачати Україні ракети Taurus стає все більш незбагненним", – сказав керівник найвпливовішої у світі конференції з безпеки.

Гойсген наголосив, що вже давно можна було розпочати навчання українських воїнів роботі з системою Taurus. І після цього її можна було б доставити в Україну без залучення солдатів Бундесверу.

"В останні тижні нам, європейцям, довелося з болем усвідомити, що наших поставок зброї в Україну недостатньо, щоб зупинити жорстоку російську агресію. З великою напругою Конгрес США домігся схвалення масивної збройної допомоги Україні", – сказав Гойсген.

За його словами, європейці мають підготуватися до довгострокової підтримки України, тому не повинні сидіти склавши руки.

"Тільки тоді, коли президент Росії Володимир Путін переконається, що він не може виграти цю війну, він вступить у переговори про припинення вогню і мир", – сказав Гойсген.

Нагадаємо, що свою відмову постачати Києву Taurus Олаф Шольц аргументує бажанням не допустити втягування Німеччини у війну Росії з Україною.

Раніше "Телеграф" писав, що США придбали 81 радянський бойовий літак у союзника РФ. Серед них є МіГ-31 та Су-24.