Жодного кроку назустріч: в США не бачать готовності Китаю працювати з українською "формулою миру"

Якщо Китай буде допомагати Україні, його участь у мирному процесі можна буде тільки привітати – але він не допомагає

Сполучені Штати не бачать готовності Китаю, як одного з ключових чинників впливу на російський терористичний режим, працювати над досягненням справедливого миру згідно з українськими умовами. Тому США продовжать надавати допомогу Україні, щоб зламати Росію на полі бою.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки". Коментуючи можливу участь Китаю в Глобальному саміті миру у Швейцарії в середині червня, він зазначив, що США вітають участь країн, які готові допомагати Україні.

"І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій боже, ми підтримаємо це", – сказав він.

Проте Кірбі додав, що Білий дім не бачить від Китаю будь-яких кроків в цьому напрямку. А США будуть й далі надавати Україні усе, що потрібно для ведення бойових дій проти російських терористів.

"І тепер ми отримали додаткове фінансування, щоб відбити російську агресію, повернути території, які росіяни відібрали в України, і працювати власними зусиллями над досягненням миру, який відповідає цілям не лише його адміністрації, а й українського народу", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глобальний саміт миру по українській "формулі" відбудеться у Швейцарії 16-17 червня 2024 року. На нього запросять лідерів 80-100 країн, переважна більшість з яких є представниками Глобального Півдня. Володимир Зеленський каже, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру і вже навіть мають план, як це зробити.

У Кремлі назвали безглуздим саміт миру. Нібито без Росії це "переговори впусту".