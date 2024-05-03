Додали області: уряд Британії розширив список "відносно безпечних" регіонів для поїздок в Україну (карта)

Загалом у список ввійшло 8 областей

Велика Британія закликає своїх громадян утриматись від поїздок в Україну, але є області, які все ж за крайньої потреби можна відвідувати. Тобто йдеться про пом'якшення рекомендацій щодо туризму через війну.

Інформацію із сайту британського Міністерства закордонних справ (МЗС) почали масово поширювати українські телеграмканали. Зокрема, "Україна зараз", "Інформатор Україна" та інші.

На сайті МЗС говориться, що наразі уряд Британії рекомендує уникати будь-яких поїздок, окрім суттєвих, до західних регіонів (областей) Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської, а також забороняє будь-які поїздки в межах 50 км від кордону Волинської, Рівненської та Житомирської областей з Білоруссю.

"Уряд продовжує рекомендувати уникати будь-яких поїздок, окрім обов’язкових, до Закарпаття, Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців, а також уникати будь-яких поїздок до решти України", — йдеться на сайті.

Мапа станом на травень 2024

Зауважимо, що червоним позначені області, де уряд радить уникати будь-яких подорожей. А помаранчевим — уникати будь-яких поїздок, крім важливих.

Водночас відомо, що на початку російського вторгнення Велика Британія закликала громадян утриматися від будь-яких поїздок в Україну. Пізніше ці рекомендації пом'якшилися, зокрема, у січні 2024 року уряд додав до списку "відносно безпечних" Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Мапа станом на січень 2024

Наразі ж, згідно з інформацією із сайту британського МЗС, кількість "відносно безпечних" областей збільшилася. Однак, з'явилася інформація про прикордонну смугу в межах 50 км на кордоні з Білоруссю.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна та Велика Британія підпишуть нову угоду на цілих сто років.