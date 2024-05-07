Кибератаку на Минобороны Британии устроил Китай: скандальные подробности

Минобороны усиленно работает, чтобы понять масштаб взлома

Китайские хакеры взломали базу данных министерства обороны Великобритании, произошла масштабная утечка личных данных британских военнослужащих. В частности атакована была система начисления заработной платы военнослужащим.

Как пишет Sky News, депутаты британского парламента 7 мая сообщили о массовой утечке данных Министерства обороны. Хакеры атаковали систему начисления зарплаты нынешним военнослужащим и некоторым ветеранам, получив доступ к именам и банковским реквизитам. Однако все выплаты будут выплачены вовремя.

"Правительство не называет страну, о которой идет речь, но Sky News понимает, что это Китай. Китайское государство обвиняют в двух или трех попытках взлома сотрудников Минобороны, в том числе личного состава", — сказано в статье.

Отмечается, что министр обороны Британии Грант Шаппс 7 мая выступит с заявлением, в котором сообщит "многоточечный план" по защите военнослужащих, чьи данные были похищены. Минобороны Великобритании надеется, что они не будут обеспокоены собственной безопасностью. Из строя была выведена система подрядчика, не подключенная к основным компьютерным системам министерства обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СМИ пишут об итогах визита главы Китая Си Цзиньпина в Париж и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили они, в том числе и о войне в Украине.