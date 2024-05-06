Китай не хоче бути "забрудненим" в "українській кризі": що сказав Сі Цзіньпін про Україну в Парижі

У Китаї закликають сторони до переговорів

Китай готовий підтримати проведення конференції з мирного врегулювання російського вторгнення в Україну, якщо її визнає Київ і Москва. Водночас Пекін не хоче, щоб його якось прив’язували до цієї війни.

Про це розповів голова компартії Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Парижа. Свою заяву він зробив після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ми підтримаємо проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана Росією та Україною, яка проходитиме в умовах рівноправності та уможливить збалансовані дискусії", — сказав він і закликав сторони відновити діалог.

При цьому китайський лідер закликав "не бруднити" його країну в "українській кризі" і не втягувати її в холодну війну.

"Ми виступаємо проти використання української кризи для того, щоб перекласти провину на інших, очорнити третю країну та спровокувати нову холодну війну", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ писали, що французький лідер хоче змусити Сі вплинути на Росію через війну проти України. Водночас він хоче переконати його знизити торговий дисбаланс у відносинах з Європейським Союзом.