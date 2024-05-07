Макрон попросив, Сі Цзіньпін обурився? Що ЗМІ пишуть про підсумки зустрічі

Китай проти перекладання відповідальності за війну на третю країну

Під час візиту голови Китаю Сі Цзіньпіна до Парижу та зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, вони обговорили участь Пекіну у війні в Україні. Голова європейської країни привітав взяття КНР на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї.

Про це пише Le Figaro, цитуючи Макрона. Зазначається, що зустріч голови Франції та Китаю відбулась 6 травня у Парижі.

За словами Макрона, Франція поважає старі зв’язки, які об’єднують Китай і Росію.

"Ми вітаємо зобов’язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї, будь-якої допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях", — сказав президент.

Також Макрон прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм. Тому дякує голові КНР за візит, який допоможе визначити бажання або небажання рухатися до стійкого миру.

Водночас The New York Times пише, що Сі Цзіньпін рішуче виступив проти критики Китаю за тісні відносини з Росією під час війни в Україні.

"Ми проти того, щоб криза (війна — ред.) використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни", — сказав він.

Сі Цзіньпін зауважив, що Пекін не стояв біля джерела цієї війни, не був її стороною і не брав участі в ній. Тому вважає, що різке зауваження було спрямоване головним чином проти Сполучених Штатів. Адже там вважають, що Китай не тільки купує величезну кількість російської нафти і газу, а ще й продовжує допомагати Москві у війні в Україні. Зокрема, надаючи російським військам супутникові знімки, деталі для винищувачів, мікрочипи та інше обладнання подвійного призначення.

Раніше "Телеграф" писав, що голови Китаю та Єврокомісії обговорили російсько-українську війну та брязкання ядерною зброєю Путіна.