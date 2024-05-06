Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу спеціально для "Телеграфу" пояснив стратегію китайського лідера та назвав цілі Путіна

Зараз багато уваги прикуто до візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції.

Але привертає увагу весь анонсований європейський маршрут Сі. Крім Франції – Сербія та Угорщина. Обидві проросійські країни, певною мірою антиамериканські. Франція, до речі, теж – один із центрів пан’європейськості, певною мірою антиамериканської. Такий маршрут керівника КНР говорить про те, що він не має наміру шукати завершення російсько-української війни зараз. Йому цікавіше збудувати в Європі антиамериканську вісь.

І Сі Цзіньпін, і Путін розглядають війну в Україні як війну на ослаблення США. Це дозволяє їм маніпулювати громадською думкою у Штатах, виборами там.

Пекін вочевидь залишається союзником Москви, зацікавленим, щоб війна тривала.

Єдине, що може зацікавити Китай у припиненні російсько-української війни та встановленні реального миру – поразка РФ. Коли така перспектива стане у повний зріст, з загрозою краху путінського режиму, Сі може заговорити про реальний мир. Нині таких перспектив немає.

Росія ж, я впевнений, воюватиме, як мінімум, до повного завоювання Донецької та Луганської областей у їхніх адмінкордонах (як прописано в "конституціях" т. зв. "ДНР" та "ЛНР", визнаних РФ). Тоді Путін може зупинитися та сказати, що готовий домовлятися "з урахуванням реалій на землі". Ті самі Запорізьку та Херсонську області він може не захоплювати цілком, задовольнившись частинами, які будуть окуповані на момент гіпотетичних переговорів. А ось захоплення Донеччини та Луганщини повністю – справа для Кремля принципова.