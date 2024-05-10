ООН прийняла резолюцію щодо майбутнього Палестини: як проголосувала Україна

143 країни проголосувало "за"

У п'ятницю, 10 травня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка розширює права Палестини в організації. Вона закликає Раду безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом організації.

Про це повідомляє пресслужба ООН. Зазначається, що надзвичайна сесія була зібрана через ситуацію у Секторі Газа.

Резолюцію було ухвалено більшістю голосів, зокрема, "за" — 143 країни, "проти" — 9 та утрималось 25, у їх числі й Україна. Тепер права Палестини у всесвітньому органі як держави-спостерігача збільшуються.

Зауважимо, що Генасамблея не може їй надати повноправне членство, проте ухвалена резолюція дає палестинцям додаткові права та привілеї з 10 вересня 2024 року. Водночас Палестина не матиме права голосу в органі та права висувати свою кандидатуру до ООН, Ради безпеки й Економічної і соціальної ради ООН.

Які права отримала Палестина?

бути розміщеною серед держав-членів;

робити заяви від імені групи;

подавати пропозиції та поправки і представляти їх;

виступати співавтором пропозицій та поправок, зокрема від імені групи;

пропонувати питання для включення до попереднього порядку денного чергової або спеціальної сесії, а також право вимагати включення додаткових питань до порядку денного чергової або спеціальної сесії;

право членів делегації держави Палестина обиратися посадовими особами на пленарних засіданнях та в головних комітетах Генасамблеї;

повну та ефективну участь у конференціях ООН та міжнародних конференціях і нарадах, що скликаються під егідою Генасамблеї або, у відповідних випадках, під егідою інших органів Організації Об'єднаних Націй.

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