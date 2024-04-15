"Прокиньтесь!": постпред Ізраїля в ООН несподівано закликав дослухатися до слів Зеленського

Іран попри санкції продовжує активно розробку ядерної зброї, створює міжконтинентальні балістичні ракети

Світ повинен дослухатися до слів президента України Володимира Зеленського, які він сказав щодо співпраці двох режимів – російських терористів та іранських фанатиків. Тегеран та Москва діють разом і це становить велику загрозу для цивілізованих країн.

Про це заявив представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН. За його словами, Іран становить велику загрозу не тільки для євреїв, але й для мусульман, а іранський режим Ердан порівняв з нацистським Третім Рейхом.

Також Ердан нагадав, що Іран попри санкції продовжує активно розробку ядерної зброї, створює міжконтинентальні балістичні ракети, що потенціально загрожує усім країнам світу. Окрім цього, Іран – головний постачальник ударних безпілотників Shahed-136 російським терористам, через що загинуло дуже багато цивільних громадян України.

"Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь!" – заявив ізраїльський дипломат.

Нагадаємо, що Іран не визнає провини та погрожує атакувати США. Тим часом США планують найближчим часом спробувати притягнути Іран до відповідальності за його дії всупереч Організації Об'єднаних Націй. Зокрема мова йде про кричущі порушення резолюцій ООН, а також про порушення Статуту Організації.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.