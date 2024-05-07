Боятись не варто? Чому ядерні навчання Росії не несуть загрози, пояснив експерт

Росіяни знову відновили гру на підвищених тонах

Проведення навчань з тактичною ядерною зброєю у Росії свідчить лише про те, російський диктатор Володимир Путін дійсно знову повернувся до умовного шантажу. Але потрібно розуміти, що є суттєва різниця між проведенням випробувань та застосуванням цієї зброї.

Ба більше, під час навчань відпрацьовують алгоритм застосування ядерних боєприпасів, але бойову частину не використовують. Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

"Треба розуміти різницю між стратегічною ядерною зброєю, її випробуванням, тактичною ядерною зброєю і її застосуванням. Втім, от самі заяви на такому рівні, звісно, відносяться до оцього "останнього аргументу" Росії. Звісно, на Заході будуть реагувати, знову будуть занепокоєні", — зауважив експерт.

Лакійчук пояснив, що треба бути готовими до того, що росіяни могли, можуть і матимуть змогу застосувати тактичну ядерну зброю. Інша ж справа у проведенні самих навчань.

"Ну не може бути навчань з випробуванням тактичної ядерної зброї. Тактична ядерна зброя, на відміну від стратегічної ядерної тріади, де є спеціальні засоби ядерного ураження, під них – спеціальні носії саме під ці засоби, шахтні пускові установки, підводні човни з атомними балістичними ракетами, стратегічні бомбардувальники, ті ж Ту-95, Ту-160…

А що стосується тактичної ядерної зброї, це – спеціальні бойові частини до звичайних засобів ураження, починаючи від торпед, ракет, бомб, снарядів для артилерії зрештою, крупнокаліберною може бути спеціальна бойова частина. Коли йдеться про навчання, це навчання з відпрацьовування алгоритму застосування боєприпасів із спеціальною бойовою частиною", — зауважив експерт.

Тому, як каже Павло Лакійчук, безпосередніх загроз такі навчання не несуть.

"Звісно, за винятком того, що будь-які навчання – це здобуття чи відновлення навичок військових з використання тої чи іншого зброї, того чи іншого алгоритму. Тобто, у цьому плані це погано. І, звісно, дуже погано, що росіяни оцю риторику підіймають, яку вони вже не згадували рік, навіть більше. Знову гра у підвищення ставок. Я думаю, це вже в них не прокатить", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що російські ядерні погрози та шантаж, в тому числі публічне оголошення ядерних навчань – це перетинання червоних ліній не тільки для Європи, але й для Китаю, підтримка якого має критичне значення для російського режиму. Тому російському диктатору скоро може дістатися на горіхи від Сі Цзіньпіна.