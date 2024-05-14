Трамп и Кэмерон тайно обсуждали соглашение по Украине: в Лондоне оправдываются

Мирное соглашение – это дело Украины

Зарубежные СМИ утверждают, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в апреле встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудили мирное соглашение по Украине. В Британском правительстве уже прокомментировали.

Об этом пишет Politico и The Sunday Times. Кроме того, Кэмерон пытался убедить Трампа одобрить увеличение военной помощи Украине.

Источники отмечают, что глава МИД задавал экс-президенту следующий вопрос: "Какие лучшие условия, при которых вы как президент сможете заключить соглашение в январе? Это обе стороны, которые держат свои позиции и платят за это цену".

В то же время, британское правительство настаивает на том, что мирное соглашение — это дело Украины и партнеры не должны в это ввязываться. Однако сам премьер-министр Кэмерон публично заявил, что "мир приходит через силу, а не через умиротворение или слабость".

Также, по словам пресс-секретаря британского премьер-министра Риши Сунака, позиция Великобритании относительно войны не изменилась.

"Я не признаю эти сообщения… Наша позиция не изменилась. Путин должен потерпеть поражение. Сейчас, как никогда раньше в этом конфликте, крайне важно, чтобы Путин получил четкий сигнал о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил он.

Сунак также отметил, что не видел вышеупомянутую статью в The Sunday Times. Но он заверил, что Великобритания лидирует, когда речь идет об Украине.

Премьер в очередной раз подчеркнул, что инвестиции в безопасность Украины — это "инвестиции в нашу безопасность".

"Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими — со всеми вытекающими отсюда последствиями", — добавил британский премьер-министр.

Ранее "Телеграф" писал, что в Великобритании отреагировали на ядерные угрозы России.