Приїхав заспокоїти українців: голова Держдепу США Блінкен прибув до Києва

Додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити українську оборону і дозволити все більше перехоплювати ініціативу на полі бою

У вівторок, 14 травня, до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен, візит якого анонсували ще напередодні ввечері. Поїздка має на меті продемонструвати солідарність Штатів з Україною, котра намагається відбити масовані російські бомбардування на північно-східному кордоні.

Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Пише Reuters.

Блінкен сподівається "послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі", — сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, що подорожують з Блінкеном.

"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону і дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою", — сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, що подорожують з Блінкеном.

Артилерія, ракети великої дальності і ракети ППО, схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня, вже надходять до українських військ, сказав урядовець. Блінкен запевнить українських посадовців, включно з президентом Володимиром Зеленським, у незмінній підтримці США та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України, сказав посадовець.

Ентоні Блінкен підтвердив, що прибув до Києва. На своїй сторінці в мережі Х (твітер) він написав, що приїхав, аби підтримати Україну, яка захищається від російської агресії.

Ентоні Блінкен в Києві 14 травня

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш на своїй сторінці у Фейсбук написав, що в Блінкена заплановані зустрічі з Зеленським та членами українського уряду, а також представниками громадянського суспільства, і виступ з промовою в Київському політехнічному інституті.

Яриш додав, що ймовірно, держсекретар протягом свого візиту може оголосити про новий пакет озброєнь, який раніше в Білому домі обіцяли надати Україні "в найближчі дні".

Нагадаємо, Байден підписав закон про додаткові асигнування для України 24 квітня після того, як Сенат США ухвалив його ввечері 23 квітня, а Палата представників Конгресу США – 20 квітня, і Байден наголосив на необхідності надання військової допомоги Україні якнайшвидше.

Пентагон оголосив, що перший транш американської військової допомоги, передбачений цим законопроєктом, становить 1 мільярд доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білому домі розповіли про військову допомогу Україні та анонсували наступний пакет.