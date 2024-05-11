Україна не готова до переговорів з Росією: у США вказали на причину

Не проводити їх у 2022 році також не було помилкою

Зараз Україна ще не готова до ведення переговорів з Росією про завершення війни. Річ у тім, що позиція нашої держави не достатньо сильна.

Таку думку висловила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтервʼю Politico. Вона тривалий час займалась питанням зовнішньої політики США щодо України та Росії та змогла оцінити можливість цих переговорів.

Ба більше, під час інтервʼю Вікторія Нуланд на питання, чи було помилкою не підштовхувати Київ до мирних переговорів із Москвою у 2022 році, відповіла, що помилки не було.

"Тоді вони не перебували в достатній сильній позиції. Вони й зараз недостатньо сильні", — відповіла Нуланд.

Зауважимо, що, за словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Україна зараз не може виграти війну на полі бою. Навіть вигнання росіян на кордони 1991 року не зупинять бойові дії, тому єдиний шлях для припинення бойових дій – це прямі переговори між Україною та Росією.

Проблема в тому, що зараз обидві сторони намагаються зайняти найбільш вигідні позиції, з яких вже можна вести переговори. Тому більш-менш змістовні переговори можна буде очікувати не раніше другої половини 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що Ентоні Блінкен наголосив, що завершення російсько-української війни переважно залежить від російського диктатора Володимира Путіна. І головне, чи він захоче щиро вести переговори.