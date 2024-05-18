Атаки дали результат: у Росії через пошкодження НПЗ підскочили ціни на бензин

Російська влада вже вживає заходів, щоб зробити наслідки менш відчутними

Удари українських дронів по російським НПЗ змогли вивести з ладу 14% її нафтопереробки. Це мало мінімальний вплив на виробництво електрики, але різко підняли ціни на бензин усередині Росії.

Як пише Bloomberg, про це йдеться у звіті розвідуправління Пентагону. Зокрема, зазначається, що в середині березня Росія була змушена зупинити експорт бензину, щоб задовольнити внутрішній попит, але навіть попри це, ціни в країні зросли на 20-30% залежно від регіону.

"Щоб пом’якшити наслідки цих ударів, Росія з березня на шість місяців заборонила експорт бензину, почала імпорт нафтопродуктів із Білорусі, планувала імпортувати з Казахстану, а також віддала пріоритет відвантаженням нафтопродуктів РЖД, а не іншими видами транспорту", — йдеться у звіті.

При цьому цей аналіз охоплює лише наслідки від атак у проміжку від 21 січня і до 24 березня і не включає нові удари. Зазначається, що українські атаки практично не вплинули на подачу електрики російським військовим та цивільним об’єктам, оскільки Росія має треті у світі генеруючі потужності, а її енергосистема має високий ступінь резервування.

Також у доповіді йдеться, що українські удари по російському Чорноморському флоту з використанням безпілотних військово-морських дронів "змінили структуру дій російських військово-морських сил".

Зазначається, що Чорноморський флот почав уникати узбережжя України та відводити деякі кораблі від своєї основної бази в окупованому Севастополі.

Як повідомлялося раніше, США виступали проти українських атак на російські НПЗ через побоювання, що світові ціни на нафту зростуть. Втім, попри побоювання, ціни навпаки почали падати.