Дефицит горючего в РФ: стало известно, кто активно помогает россиянам с поставками бензина

Эшелоны с горючим сильно охраняют – в том числе "вагнеровцы" и спецназ МВД Беларуси

Российский террористический режим после многократных атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам столкнулся с дефицитом топлива многих видов. Чтобы сдержать цены на горючее и обеспечить армию, россияне прибегли к импорту из контролируемой режимом самопровозглашенного "президента" Александра Лукашенко Беларуси.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что Беларусь резко увеличила производство некоторых видов горючего, почти полностью идущего на экспорт в Россию.

"Оккупированная Кремлем Беларусь наращивает поставки топлива в РФ из-за дефицита, возникшего из-за ремонтов на вражеских НПЗ. По сообщениям местных, в нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного горючего и его поставок в Россию железнодорожным транспортом", – говорится в сообщении.

При этом эшелоны с горючим сильно охраняют. Среди других охрану осуществляют террористы из группировки "ЧВК Вагнера" и батальон охраны министерства внутренних дел Беларуси.

"Россия без топлива – это отличная иллюстрация путинского правления. Однако режим Лукашенко не способен покрыть дефицит, и является лишь методом латания дыр. Но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против нашей страны и участие оккупированной республики в войне против Украины", – резюмировали в пресс-службе. Центр.

Как сообщалось ранее, США выступали против украинских атак на российские НПЗ из-за опасений, что мировые цены на нефть возрастут. Впрочем, несмотря на опасения, цены наоборот стали падать.

Удары украинских дронов по российским НПЗ смогли вывести из строя 14% ее переработки. Это оказало минимальное влияние на производство электричества, но резко подняло цены на бензин внутри России.