В СМИ сообщили о смерти президента Ирана Раиси: подозревают, что авария не была случайной

Иран – это не та страна, где президент может погибнуть в результате несчастного случая

Похоже, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб. Иранские власти сейчас находятся в ступоре, поскольку не знают, как сообщить народу эту новость, чтобы не вызвать в стране хаос.

Об этом написал старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона Араш Азизи в статье американского издания The Atlantic. По его словам, информацию о смерти Раисе ему сообщил собственный источник, близкий к президенту Ирана, однако эксперт не смог подтвердить ее самостоятельно.

"Смерть Раиси подтверждена, власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог самостоятельно подтвердить это", – написал он.

При этом Азизи отметил, что Иран – это не та страна, где президент может погибнуть в результате простого несчастного случая. Однако с другой стороны всем известно, в каком плачевном состоянии находится иранская авиация из-за санкций и международной изоляции.

"В предыдущие годы в подобных авариях погибли по меньшей мере два министра кабинета министров и два ведущих военачальника. Вертолет Раиси, также перевозивший министра иностранных дел Ирана и двух высших региональных чиновников, проходил печально известную туманную и горную местность на северо-западе Ирана. "Инцидент" мог быть несчастным случаем", – напомнил эксперт.

Азизи добавил, что даже в случае, если смерть Раиси произошла действительно в результате аварии, не подстроенной его противниками, подозрения все равно останутся. Хотя Раиси был одним из самых политически некомпетентных президентов за всю историю исламского Ирана.

Напомним, что днем 19 мая, стало известно о том, что вертолет, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, потерпел крушение в горах. Новость об инциденте сообщило государственное телевидение Ирана.

Сейчас в районе поиска 40 групп быстрого реагирования, однако погодные условия очень нестабильны. Поисковики использовали дроны и другие летательные средства, однако из-за погодных условий задействовать их оказалось невозможным. В настоящее время в районе работают только спасательные группы быстрого реагирования.

"Телеграф" ранее рассказывал, кто такой Ибрагим Раиси, а заодно и о том, почему им недовольны на Западе и в Украине.