Все залежить від трьох факторів: експерт розповів, чи варто чекати на перезавантаження у відносинах України та Ірану

Іран нині надто прив’язаний до Росії

Авіакатастрофа в Ірані, внаслідок якої загинув президент країни Ібрагім Раїсі разом із низкою високопосадовців. Попри те, що за президентства Раїсі відносини Тегерана та Києва перебували на дуже низькому рівні, очікувати, що після його смерті щось зміниться не варто.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса у матеріалі: Загибель президента Ірану: ключові висновки та два варіанти розвитку подій

За його словами, теплі відносини між Іраном та Росією тримаються на трьох чинниках. Першим з яких є глобальна міжнародна ситуація, що характеризується конкуренцією між Заходом та "не-Заходом".

"На думку значної частини незахідного світу, у такому світопорядку мають домінувати не лише США та Європа. Іранські еліти з цим твердженням погоджуються і вважають, що потрібно солідаризуватися з іншими країнами, які поділяють такий світогляд", — говорить Куса.

Другим чинником є поступове погіршення відносин між США та Іраном. Оскільки Тегеран перебуває у глобальній ізоляції, то для нього шансом її прорвати є посилення співпраці з країнами, які протиставляють себе Вашингтону – РФ та Китай.

Ще одна причина полягає у домінуванні консерваторів у владі Ірану.

"Консерватори принаймні на цей час вважають, що боротьба зі США має екзистенційний характер і має бути пріоритетною для Ірану. Тому партнерство з РФ (проти якого виступає частина консерваторів-націоналістів) вважається вимушеним і необхідним заходом для протистояння зі Сполученими Штатами", — Зауважив експерт.

На його переконання, навіть прихід до влади реформаторів не призвів би до розірвання зв’язків із Росією, хоч і обмежили б співпрацю.

Після загибелі Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі виконуючим його обов’язки призначено першого віцепрезидента країни Мохаммада Мохбера. Він керуватиме країною до позачергових виборів, які відбудуться 28 червня.