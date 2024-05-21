Все зависит от трех факторов: эксперт рассказал, стоит ли ждать перезагрузки в отношениях Украины и Ирана

Иран в настоящее время слишком привязан к России

Авиакатастрофа в Иране, в результате которой погиб президент страны Ибрагим Раиси вместе с рядом высокопоставленных чиновников. Несмотря на то, что при президентстве Раиси отношения Тегерана и Киева находились на очень низком уровне, ожидать что после его смерти что-то поменяется не стоит.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса в материале: Гибель президента Ирана: ключевые выводы и два варианта развития событий

По его словам, теплые отношения между Ираном и Россией держатся на трех факторах. Первым из которых является глобальная международная ситуация, характеризуемая конкуренцией между Западом и "не-Западом".

"По мнению значительной части незападного мира, в таком миропорядке должны доминировать не только США и Европа. Иранские элиты с этим утверждением соглашаются и считают, что нужно солидаризироваться с другими странами, разделяющими такое мировоззрение", — говорит Куса.

Вторым фактором является постепенное ухудшение отношений между США и Ираном. Поскольку Тегеран находится в глобальной изоляции, то для него шансом ее прорвать является усиление сотрудничества со странами, которые противопоставляют себя Вашингтону — РФ и Китаем.

Еще одна причина заключается в доминировании консерваторов во властях Ирана.

"Консерваторы, по крайней мере, на данный момент считают, что борьба с США носит экзистенциальный характер и должна быть приоритетной для Ирана. Поэтому партнерство с РФ (против которого выступает часть консерваторов-националистов) считается вынужденной и необходимой мерой для противостояния с Соединенными Штатами", — отметил эксперт.

По его убеждению, даже приход ко власти реформаторов не привел бы к расторжению связей с Россией, хотя и ограничили бы сотрудничество.

После гибели Ибрагима Раиси в авиакатастрофе исполняющим его обязанности назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Он будет управлять страной до внеочередных выборов, которые пройдут 28 июня.