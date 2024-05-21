В Ірані назвали дату дострокових виборів президента країни: станеться доволі скоро

Іранська конституція передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів

В Ірані визначили дату дострокових президентських виборів, які будуть проводитися після смерті попереднього офіційного керівника Ірану Ібрагіма Раїсі. Вони пройдуть за 50 днів – 28 червня 2024 року.

Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA. Зазначається, що реєстрація кандидатів на вибори пройде з 30 травня по 3 червня, а передвиборча кампанія триватиме з 12 по 27 червня.

Такі невеликі строки – не випадковість. Іранська конституція передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів. Саме в такий термін згідно з законодавством повинний бути обраний новий голова держави.

Нагадаємо, увечері 19 травня вертоліт, на борту якого знаходились президент Ібрагім Раїсі, голова МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян та аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, перестав подавати сигнал у горах. Розпочалась пошукова операція. Туреччина допомагала Ірану, відправивши свої безпілотники. До пошукової операції залучили 73 рятувальні групи. Під час її проведення з’явились перші повідомлення про те, що в авіатрощі ніхто не вижив. Пізніше загибель президента Ірану офіційно підтвердили. У країні оголосили траур.

Раніше "Телеграф" писав, чим відомий Ібрагім Раїсі та чому його називали "тегеранським м’ясником". У союзника Путіна недобра слава в рідній країні.

Після загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі виконуючим його обов’язки призначено першого віцепрезидента країни Мохаммада Мохбера. Він керуватиме іранським кабінетом міністрів до виборів (у яких, до речі, є чимало своїх тонкощів) нового лідера держави.